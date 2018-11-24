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Copa Libertadores Kupa Finali öncesinde istenmeyen olaylar

Copa Libertadores Kupa Finali öncesinde istenmeyen olaylar
Copa Libertadores Kupa Finali öncesinde istenmeyen olaylar

Libertadores Kupası’nda bu gece oynanacak Boca Juniors-River Plate maçı öncesinde olaylar çıktı.

Boca Juniors takım otobüsü River Plate taraftarlarının saldırısına uğradı. Atılan taşlar sonrasında otobüsün camları kırıldı. Olaylarda yetersiz kalan polisin attığı biber gazı, Boca Juniorslu oyuncularını etkiledi.

Boca'dan Carlos Tevez'in yanı sıra, Abila, Cardona, Almendra ve Sebastian Villa soyunma odasında kustu. Otobüsün taşlandığı sırada vücuduna cam parçaları isabet eden Pablo Perez hastaneye kaldırıldı. Maçın ertelenme ihtimali doğdu. Fakat Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) maçın oynanması kararı aldı.

Boca Juniors genel sekreteri Cristian Gribaudo, “Oynamak istemeyen bazı oyuncularımız var. Bu tamamen bir felaket oldu. Oyuncularımız yaralandı. Conmebol'la konuşacağız” dedi. 

Buna rağmen CONMEBOL yönetimi karşılaşmasının oynanması kararını verdi.  

Serkan Bayar
 

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