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Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı

Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı
Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı

Kocaeli'de çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi'nde bulunan çöp döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp döküm sahasından henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ardacan Uzun - Cihan Atik

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