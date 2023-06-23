Çöplükte çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesi arıtma tesisi mevkiinde meydana geldi. Tesis karşısında bulunan boş arazideki çöplükte alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına 3 araçla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alandaki soğutma çalışmaları ilerleyen saatlerde de devam etti.

İsmet Biçen

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.