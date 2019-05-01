İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Çöplükte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Ordu’da, katı atık çöp ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu.

Olay, Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ayrıştırma tesisinde dün gece sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıtma tesiste erkek bir bebeğe ait cesede rastlandı. Tesis çalışanlarının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerinde inceleme başlatıldı. Bebeğin, yeni doğduğu bilgisine ulaşılırken, cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerin ardından bebeğin cesedi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, konuyla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı. 

Öte yandan, bahse konu tesiste, 23 Aralık tarihinde de Irak uyruklu bir erkek vatandaşın, parçalanmış şekilde cesedine rastlanmıştı.  

Selim Kuşcu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.