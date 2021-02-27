Çöpte bulunan yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler

Vicdanları sızlatan olay, Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi'nde Perşembe günü sabah saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, çöp atmaya giden iki kadın, konteyner içerisinde hareket eden yavru bir köpeğin olduğunu gördü. Durum hemen belediye yetkililerine bildirdi. Belediye ekipleri tarafından konteynerden çıkartılan yavru köpeğin yaşadığı anlaşıldı.

Henüz gözlerini dahi açmadığı gözlenen köpek, bir aile tarafından sahiplenildi.

Biberon ve şırıngayla beslenilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Suat Metin - Gazi Taş

