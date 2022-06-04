İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan çekçekçi arkadaşını sopayla dövdü

Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan çekçekçi arkadaşını sopayla dövdü
Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan çekçekçi arkadaşını sopayla dövdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöp atılan geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan iki çekçekçi birbirine girdi. Başına sopayla vurulan yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu.

Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan çekçekçi arkadaşını sopayla dövdü - Tıkla İzle

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerinde karşılaşan yabancı uyruklu iki çekçekçi şahıs, çöp konteyneri ve çevresine atılan geri dönüşüm maddelerini almak istedi.

Atıkları paylaşamayan iki şahıs arasında sözlü atışmanın ardından kavgaçıktı. Öfkeli şahıs, sopayla başına vurduğu adamı yaraladı.

Saldırgan çekçek arabasıyla kaçarken, yaralı şahıs ise olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çekçek arabası ise zabıta ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.