Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan çekçekçi arkadaşını sopayla dövdü

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerinde karşılaşan yabancı uyruklu iki çekçekçi şahıs, çöp konteyneri ve çevresine atılan geri dönüşüm maddelerini almak istedi.

Atıkları paylaşamayan iki şahıs arasında sözlü atışmanın ardından kavgaçıktı. Öfkeli şahıs, sopayla başına vurduğu adamı yaraladı.

Saldırgan çekçek arabasıyla kaçarken, yaralı şahıs ise olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çekçek arabası ise zabıta ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar

