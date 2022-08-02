Corendon Airlines, Antalyaspor'un stat isim sponsoru oldu

Antalyaspor ile Corendon Airlines arasında stat isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yapılan basın lansmanına Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Corendon Airlines Üst Yöneticisi Yıldıray Karaer ve Antalyasporlu yöneticiler katılım gösterdi.

İlk olarak açıklamalarda bulunan Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Asbaşkan Bahar, bu sponsorluğu uzun zamandır planladıklarını aktararak, “Pandemi bildiğiniz gibi hava yolu ve turizmi yordu. Bu süreçte Antalya'nın dünyaya açılan markası ile işbirliğimiz hiç bitmedi bizden vazgeçmediler. Corendon ailesine teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu birliktelik sadece stadyum isimden ibaret olmadığını ifade etmek istiyorum. Antrenman sahaları formalar birçok şeyi kapsıyor. Yaşayan stadyum oluşturmak istiyoruz. 365 Gün etkinlik olan sosyal alanların kullanıldığı bir stadyum istiyoruz” şeklinde konuştu.

Aziz Çetin: “İş birliği Türkiye'ye örnek olmalı”

Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ise bu işbirliği ile iki Antalya markasını daha da yukarılara çıkarmak istediklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada, örnek bir birliktelik için bulunuyoruz. Antalya'nın 1966'dan bu yana en büyük markası olan Antalyaspor'umuz ile 18 yıllık genç yaşına rağmen Antalya'dan çıkıp bir dünya markası olan Corendon Airlines'ın iş birliği, sadece Antalya'ya değil, Türkiye'ye örnek olmalı. Özellikle şehir takımlarının, kendi kentinin değerleri tarafından sahip çıkılmasına ihtiyacı var. Bugüne kadar kentimizin önemli markaları ile güzel iş birliktelikleri yaptık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki ortaya koyduğumuz vizyon, yönetimimiz ile teknik heyet ve futbolcularımız arasındaki uyum, aldığımız başarılı saha sonuçları ve titizlikle uyguladığımız mali disiplin, artık ulusal ve bugün olduğu gibi uluslararası markaların da dikkatini çekmeye başladı. Her iki Antalya markasını daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum.”

Yıldıray Karaer: “Antalya halkına layık olacak işler yapmamız gerekiyor”

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer de çok önemli bir birlikteliğe imza attıklarını vurgulayarak, “25 yıldan fazla turizme hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün Antalyaspor ile birlikteliğimizin bir başka adımını atıyoruz. Corendon Airlines Park Antalyaspor Stadyumu olarak isim sponsorluğuna adım atmış olduk. Bize gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Antalya halkına layık olacak işler yapmamız gerekiyor. Antalya şehrine olan desteğimiz devam edecek” cümlelerine yer verdi.

Nuri Şahin: “Çok iyi rakibe karşı başlıyoruz”

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de, “Antalyaspor olarak bir felsefe ortaya koymaya çalışıyoruz. Sezonu iyi kapattık. İnşallah oradan devam edip üzerine koyarak devam ederiz. Yeni sezonda heyecanlı ve mutluyuz. Benim hocalık kariyerimde ilk defa sezon başı geçirdim. Umarım meyvelerini toplayabilirim. Çok iyi rakibe karşı başlıyoruz” dedi.

İş birliği ile ilgili düşüncelerini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

“Hem Corendon hem Antalyaspor ailesine teşekkür etmek istiyoruz. İki büyük Antalya markası birleşip dünya çapında temsil edecekler. Geçen sezon oynadığımız maçta Corendon Airlines yazısını gördüğümde çok mutlu oldum. Birlikteliğin önemini iyi anlayan biri olarak karşınızdayım. Antalya'yı bir yere taşımak istiyorsak birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu birliktelik için mutluyum.”

“Taraftarın desteğiyle iyi başlangıç yapmak istiyoruz”

Yeni sezonun ilk haftasında oynayacakları Galatasaray müsabakasına değinen Nuri Şahin, “Hepimiz çok heyecanlıyız. Sezona evimizde açacağımız için heyecanlıyız. Çok iyi rakibe karşı oynayacağız; iyi transferler, yeni hoca ve yeni heyecan. Biz de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizi ne beklediğini biliyoruz. İnşallah stadı dolu görürüz. Taraftarların desteğiyle iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Ayaklarımız yere basıyor. İyi başlayacağımızdan eminim” değerlendirmesini yaptı.

Bora Akyol - Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu

