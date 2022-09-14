Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam eden yeşil-turunculu ekip, antrenman öncesi Efkan Bekiroğlu'nun doğum gününü kutladı. Ardından teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Ardından dar alanda üçlü turnuva ve taktik çalışma gerçekleştirildi.

18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe- Corendon Alanyaspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş oldu. Mücadelenin 4. hakemi ise Cansu Tiryaki olarak belirlendi.