İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çorlu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Hatip Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Fikret Celep idaresindeki 59 YT 895 plakalı otomobil ile Sarılar istikametine seyreden Burhanettin B. yönetimindeki 59 TJ 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra 59 TJ 494 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Demet B. ile Öykü B. yaralandı. Yaralılardan Fikret Celep, sürücü koltuğundan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla özel hastaneye ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Fikret Celep, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.