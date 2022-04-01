Çorlu'da korkutan kaza

Kaza, Hürriyet Mahallesi Balık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 FM 219 plakalı otomobil ile çarpışan 22 ABM 627 plakalı hafif ticari araç, takla atarak karşı şeritte yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olayda hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastanede tedavi edildi.

Kazayı anlatan bir mahalle sakini, “Cidden çok ses geldi ve şoke oldum. Çok feci kazaydı, mahalle ayağa kalktı. Bu sokağa uyarıcı yön ve işaret levhası koymak bu kadar zor mu? Üç hafta önce ben kaza geçirmiştim. Lütfen buraya bir çözüm bulunsun” dedi.

Hüseyin Tayyar

