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Çorlu'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Çorlu'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Çorlu'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için konulan büyük bir konteyner içindeki strafor köpükler alev alev yandı.

Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki futbol sahası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına geri dönüşüm için yerleştirilen büyük bir konteyner içindeki strafor köpükler bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Devriye gezen bekçilerin olayı fark etmesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Alevler ağaca da sıçrayarak yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Hüseyin Tayyar
 

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