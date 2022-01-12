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Çorlu'da kuvvetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, direkler devrildi

Çorlu'da kuvvetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, direkler devrildi
Çorlu'da kuvvetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, direkler devrildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve aydınlatma devrildi.

Çorlu’da kuvvetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, direkler devrildi - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına Çorlu'da etkili oluyor. Zafer, Rumeli ve Muhittin mahallerinde ağaçlar devrildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Çorlu İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri, yola devrilen ağaçları ortadan kaldırdı.

Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu - Süleymanpaşa yolu kavşağında aydınlatma direği devrildi. Çok sayıda bina çatısının da uçtuğu bildirildi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlar, can güvenlikleri açısından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Hüseyin Tayyar
 

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