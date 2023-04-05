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Çorlu'da müezzin darp edildi

Çorlu'da müezzin darp edildi
Çorlu'da müezzin darp edildi

Tekirdağ Çorlu’da camide görevli müezzin, muslukların çalınması sebebiyle su tesisatçısı ile yaşadığı tartışma sonrası darp edildi.

Hürriyet Mahallesi Erim Caddesi üzerindeki Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nin geçtiğimiz gün musluklarının çalındığı öne sürüldü. Musluklardan boşa su akması ve durumun geç fark edilmesi nedeniyle müezzin ile su tesisatçısı arasında tartışma yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası müezzin M.S.K., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralı müezzin olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müezzin M.S.K.'nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darp edildiği öne sürüldü.

Hüseyin Tayyar

 

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