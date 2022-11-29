Çorlu'da sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi: 3 yaralı

Yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüsteki 2 genç hafif yaralandı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Türkgücü yolu üzeri Beşkavaklar mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden D.D. idaresindeki 59 YG 576 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp savrularak, karşı yönden gelen E.G.'nin kullandığı 34 GJ 1941 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpışma sonrası yoldan çıkan minibüs, tel çitlere çarparak durabildi. Kazada sürücü E.G. ve araçta yolcu olarak bulunan S.D. hafif yaralandı. Yaralı iki genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar

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