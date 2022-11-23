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Çorlu'da virajı alamayan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Çorlu'da virajı alamayan motosiklet devrildi: 1 yaralı
Çorlu'da virajı alamayan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde döner kavşağa girdiği sırada virajı alamayarak refüje devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çorlu'da virajı alamayan motosiklet devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece yarısı Hatip Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarı'nın birleştiği kavşakta meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden H.A.G.'nin kullandığı motosiklet, döner kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bordür taşlarına çarparak refüje devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin Tayyar

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