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Çorlu'da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı

Çorlu'da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı
Çorlu'da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yan yana bulunan tek katlı 4 ayrı ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çorlu’da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Hıdırağa Mahallesi Kiremithane Sokak ile Aziz Ağa Aralığı Sokak mevkiinde meydana geldi. Kullanılmayan tek katlı binada çıkan yangın, yan yana bulunan diğer tek katlı 3 binaya sıçradı. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 4 ayrı binada çıkan yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yanan 4 binadan ikisinde ikamet edildiği, diğer ikisinin de metruk yapı olduğu ve madde bağımlılarının girip çıktığı öne sürüldü.

Yangının çıkış sebebi bilinmezken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.
 

Hüseyin Tayyar
 

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