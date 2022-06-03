Çorlu'da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı

Olay, Hıdırağa Mahallesi Kiremithane Sokak ile Aziz Ağa Aralığı Sokak mevkiinde meydana geldi. Kullanılmayan tek katlı binada çıkan yangın, yan yana bulunan diğer tek katlı 3 binaya sıçradı. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 4 ayrı binada çıkan yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yanan 4 binadan ikisinde ikamet edildiği, diğer ikisinin de metruk yapı olduğu ve madde bağımlılarının girip çıktığı öne sürüldü.

Yangının çıkış sebebi bilinmezken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.



Hüseyin Tayyar

