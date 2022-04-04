Cornelius, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor, Andreas Cornelius'u sezon başında İtalya'nın Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısı ödeyerek transfer etti.

Riske değdi

Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarının ardından son olarak Türkiye'ye gelen Andreas Cornelius'un futbol kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. Geçtiğimiz sezon oynadığı Parma'da 30 maçta attığı tek golle sezonu kapatan Cornelius'un, ciddi analizler ve tartışmaların ardından bordo-mavili kulübe transferi gerçekleşmişti. Karadeniz ekibinde yeniden çıkışa geçen oyuncu 13 gole imza atarak 9 sezon sonra en iyi kulüp performansını yakaladı. Danimarkalı oyuncu ülkesinde FC Kopenhag formasıyla 2012-13 sezonda 32 maçta 18 gol atmıştı.

İtalya performansını geride bıraktı

Cornelius, 2019-20 sezonunda formasını giydiği İtalya'nın Parma kulübünde 26 maçta 12 gole imza atmıştı. Oyuncu, bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda ise 30 maçta 13 gole imza attı.

Beşiktaş'ı boş geçmiyor

Trabzonspor'un en skorer oyuncusu olan Cornelius, Beşiktaş'ı ise boş geçmedi. Golcü oyuncu attığı 13 golün 2'sini siyah-beyazlılara karşı attı. İstanbul'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü son dakikada atan Danimarkalı oyuncu Trabzon'da oynanan maçta ise oyuna girdikten sonra bordo-mavililerin tek golünü kaydetti.

Evinde 7 golü

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 gole imza atan Cornelius, söz konusu gollerin 7'sini ise taraftarı önünde oynadığı maçlarda attı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakiplerine yenilmeyen Trabzonspor, 13 puan elde etti.

Gökmen Şahin