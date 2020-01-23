İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Corona virüsü Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı

Corona virüsü Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı
Corona virüsü Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı

Singapur ve Vietnam’da, Çin’in Wuhan kentinden yayılan corona virüsünün ilk vakalarına rastlandı.

Corona virüsü Çin'in ardından, Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı. Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye seyahat amacıyla gelen bir Çin vatandaşında corona virüsü tespit edildiği bildirildi. Pazartesi günü 9 arkadaşıyla beraber Wuhan'dan Singapur'a gelen 66 yaşındaki erkek hastanın, Shangri-La Rasa Sentosa beldesinde konakladığı bildirilirken, Bakanlığın Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Doçent Doktor Vernon Lee, “Olası yayılmanın kontrol edilmesi için tüm önlemler alınacak" açıklamasında bulundu.

Vietnam'da virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Filipinler'de ise perşembe günü itibariyle Çin'in Wuhan şehrine yapılan uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Hindistan'ın Kerala eyaletinden bir Hintli hemşirede virüsün tespit edilmesiyle beraber, üç Hint vatandaşının da Suudi Arabistan'da gözetim altında tutulduğu bildirildi. Kerala Eyalet Valisi Pinarayi Vijayan, Merkezi Hükümet'ten acil müdahale talebinde bulundu.

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde Aralık ayı sonlarında tespit edilen virüse şuana kadar ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland'da rastlanmıştı.

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.