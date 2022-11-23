Corporate & Ventures Day etkinliğinde girişimcilik ve yatırım ekosistemi bir araya geldi

Turkcell, sektöründe ve teknoloji odaklı alanlarda yeni girişimlerin büyümesine ve gelişmesine olanak sağlayan girişim sermayesi alanındaki faaliyetlerini, düzenlediği, ‘Turkcell Corporate & Ventures Day' etkinliği ile daha geniş kamuoyuna taşıdı. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarından Endeavor Türkiye iş birliği ve Re-Pie Portföy, KPMG Türkiye ve Ünsal Avukatlık Ortaklığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte; girişim ekosisteminin önde gelen isimleriyle Türkiye'de ve dünyada fintech, blockchain, siber güvenlik, yapay zeka ve mobilite alanlarındaki güncel trendler ve gelişmeler tartışılırken, özel sektörün yeni girişimlere sunabileceği destekler ve girişim sermayesi yatırım fonlarının rolü de ele alındı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açılış konuşmasında şunları aktardı:

“Teknoloji alanındaki gelişmeler ve geniş kitlelerin hızlı internete erişimi ile birlikte teknoloji odaklı girişimlerin sayısı da arttı. Ortaya çıkan fonlama ihtiyacı ise belirli bir ölçüde kurucular tarafından karşılanabilse de daha büyük kaynak gerektiren işler için girişimler, finansmana erişim adına kurumsal şirketler ve fonlarla doğal bir etkileşime girdi. Ülkemizde de son zamanlarda yaşanan ivmelenmeyle birlikte bugün kurumsal girişim sermayesi yatırımları ön plana çıkmaya başladı. Nitelikli ve ölçeklenebilir teknoloji start-up'larının sayısının artması buraya olan yerli ve yabancı ilgisini de arttırdı. Çünkü yerli mühendislerimizin ve girişimcilerimizin problem çözme becerisi ve inovasyon kabiliyeti çok yüksek.

Biz bu ekosistemde kendimizi konumlandırmak için Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi ile ‘Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. Öncelikli olarak büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimleri yerel ve global pazarlardaki hedeflerine ulaşmaları amacıyla desteklerken, farklı iş birliği modelleriyle de grup şirketlerimizle bu girişimler arasında sinerji oluşturuyoruz. Bundan sonraki süreçte şirket olarak, yapay zekâ, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, mobilite ve finansal teknolojiler gibi önemli fırsatlar barındıran teknolojilere odaklanacağız. Keza oyun sektörünü de özellikle NFT ve dijital varlıklarla bağlantı kurduğu ölçüde cazip görüyoruz. Teknolojinin gelişimine liderlik eden Turkcell, teknoloji unsuru içeren ölçeklenebilir seviyedeki girişimlerle olan iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edecek.”

Etkinlikte global telekom ve yatırım grubu e& (Etisalat) tarafından kurulan girişim sermayesi şirketi e& Capital tepe yöneticisi Kushal Shah ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş da ana konuşmacılar olarak yer aldı. Kushal Shah, konuşmasında bölgemizde ve dünyadaki yenilikçi teknolojilere değinerek girişim sermayesi ekosistemindeki gelişmelerden bahsetti ve kurumsal şirketlerin girişimciliğe sağlayabileceği katkılar üzerine görüşlerini aktardı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise “Akıllı Cihaz” ekseninde ele aldığı mobiliteyi, etrafında şekillenen teknoloji ve oluşturacağı ekosistem kapsamında değerlendirdi. Etkinlikte fintech, blockchain, siber güvenlik, başta yapay zeka ve mobilite olmak üzere yeni teknolojiler, dünyada yatırım ekosistemi ve girişim sermayesi yatırım fonları başlıklarında düzenlenen panellerde ekosistemin önde gelen isimleri güncel konu başlıklarına dair görüşlerini paylaştı.

Küresel yatırım ekosistemindeki gelişmelerin tartışıldığı panelde yer alan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, “Bu yılı 50 milyon dolar yatırım ile kapatmayı, önümüzdeki yıl ise 60 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planlıyoruz. Kurumsal girişim sermayelerinin önemi çok büyük, örneğin Turkcell hizmet aldığı girişimlere girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden yatırım yaparken hem onları büyütüyor hem de bu büyümeden faydalanıyor. Kurumsal şirketlerin ve holdinglerin kendi ekosisteminde büyütebileceği girişim sermayeleri kıymetli olacaktır” diye konuştu.

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