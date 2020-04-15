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Çoruh Nehri'nde ilginç görüntü, yüzen tabutlar

Çoruh Nehri'nde ilginç görüntü, yüzen tabutlar
Çoruh Nehri'nde ilginç görüntü, yüzen tabutlar

Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri’nde yüzen tabutlar, şaşkınlığa neden oldu.

Kaleardı Mahallesinde ikamet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutları görünce gözlerine inanamadı. Karaoğlu durumu anında polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra tabutları nehirden çıkardı.
Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi.

“Yurt dışından gelen tabutlar”

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi:
“Mahallemize ait olan ve yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istediler. Bende mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmedi ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehrine atmış. Bu tabutlarla gelen cenazelerin günümüzdeki virüs hastalığından ölen insanlar olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş birisi ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlardır. Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum” dedi.

Beşir Kelleci
 

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