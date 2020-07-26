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Çoruh nehrinin etkileyici görünümü

Çoruh nehrinin etkileyici görünümü
Çoruh nehrinin etkileyici görünümü

Dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen ve üzerine yapılan barajlar ile hızı dizginlenen Çoruh nehrinin etkileyici görüntüsü fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri yaz aylarında sıklaşan yağışlarla canlandı.

Çoruh Nehri vadisi üzerinde bulunan arazilerde yer alan çiçekler nehrin sularıyla rengarenk oldu. Türkiye'de başladığı yolculuğuna Gürcistan'ın Batum şehrinde Karadeniz'e dökülerek sonlandıran Çoruh, Artvin'de bulunan ve üzerine dört barajın inşasıyla aynı zamanda ülke ekonomisine dev katkı sağlıyor. Barajların su tutmasıyla vadi şeklinde uzanan Çoruh nehri ve etrafındaki farklı türdeki çiçeklerle adete görsel şölen sunuyor.

Cem Usta
 

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