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Çorum polisinden suç örgütüne operasyon

Çorum polisinden suç örgütüne operasyon
Çorum polisinden suç örgütüne operasyon

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Silahlı Organize Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma Suçuna yönelik yapılan Projeli ve Teknik Çalışma kapsamında Nitelikli Yağma, Silahla Yaralama, 6136 Sayılı Kanunu Muhalefet, Nitelikli Tehdit, Hâksiz Kazanç Temin Etmek, Çek Senet Tahsilatı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Soruşturmanın Gizliliğini Alenen İhlal Etmek, suçlarını işleyen ve daha önce operasyon yapılan Silahlı Organize Suç Örgütü Grubu içerisinde faaliyet gösteren alt gruplara yönelik yeni hukuki delillerin bulunmasıyla birlikte sabah saat 06.30 sıralarında 4 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan (3) şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır.
Düzenlenen operasyonlarda şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ile 11 adet kartuş, 2 adet cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bülent Özkaleli
 

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