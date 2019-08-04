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Çorum'da 11 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Çorum'da 11 araç birbirine girdi: 7 yaralı
Çorum'da 11 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu köyü yakınlarında 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Beygircioğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havanın yağmurlu ve yolun kaygan olması sebebiyle viraja gelen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan bulunmazken, kazayı gören diğer sürücülerin aniden yavaşlaması ve durmaya çalışmaları sebebiyle 11 araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek zincirleme trafik kazasına karıştı. 

Meydana gelen kazada 3 araç içerisinde toplam 7 kişi yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.Ş. ve A.K.Ş., olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar R.K., İ.D., A.E.D., Ü.D. ve D.K. ise ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan başka kazaların meydana gelmemesi için jandarma ve polis ekipleri birçok tedbir alarak trafiğin sağlıklı bir şekilde seyretmesi için önlemleri arttırdı.  

Turan Ozan Acar

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