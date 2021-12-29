Çorum'da 123 şişe bandrollü sahte rakı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde bir adreste kaçak/sahte alkollü içki imal edilerek piyasaya sürüldüğünü tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 123 şişe 70 cl kaçak/sahte bandrollü yeni rakı ibareli sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen sahte/kaçak alkollü içki şişelerine el koyan jandarma ekipleri gözaltına aldığı şüpheli şahıs hakkında ise adli soruşturma başlattığı bildirildi.

Bülent Özkaleli



