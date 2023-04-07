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Çorum'da bir eve ateş açıldı

Çorum'da bir eve ateş açıldı
Çorum'da bir eve ateş açıldı

Çorum'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eve ateş açıldı.

Çorum'da bir eve ateş açıldı - Tıkla İzle

 Olay, Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Atayurt 3. Sokak üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Silah seslerini duyan ikamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.

Eray Uzun
 

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