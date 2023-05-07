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Çorum'da büyükbaş hayvan kazaya neden oldu: 4 yaralı

Çorum'da büyükbaş hayvan kazaya neden oldu: 4 yaralı
Çorum'da büyükbaş hayvan kazaya neden oldu: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde büyükbaş hayvana önce tır sonra otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırankışla Köyü yakınlarında yolda başıboş halde dolaşan ineğe, önce Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Murat A. yönetiminde ki 33 EHP 67 plakalı tır, daha sonra da arkadan gelen Halil İbrahim B. yönetiminde ki 61 BJ 968 plakalı otomobil çarptı. Kazada büyükbaş hayvan telef olurken, otomobil sürücüsü Halil İbrahim B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Keziban B., Havva A. ve Havva B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Şansever

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