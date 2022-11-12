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Çorum'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'da merkeze bağlı Kireçocağı köyünde çıkan yangında bir ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir ev bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy halkının ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eray Uzun
 

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