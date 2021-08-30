Çorum'da cinayet!

Olay Çorum Mecitözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Özkes isimli şahıs kalan malzemelerini almak için Ali Ş.'ye sattığı çiftliğe gitti. Özkes, eşyalarını kamyonete yüklediği sırada daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Ş. İle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Çiftlik sahibi Ali Ş., üzerinde bulunan silahla Özkes'e peş peşe ateş etti. Olayın ardından belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Murat Özkes'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Ali Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özkes, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tugay Göktürk

