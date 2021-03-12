Çorum'da dehşete düşüren olay! Oğluyla kavga eden iki öğrenciyi öldürdü

Olay, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde öğle saatlerinde yaşandı. İddialara göre, çocuğunun okulda kavga ettiğini öğrenen baba Servet B., okulun önüne gitti. Oğlu ile kavga ettiği öne sürülen iki öğrenciyi bulan Servet B., 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T.'ye okul servisinde yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan iki öğrenci, Alaca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Servet B., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken köyde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Tugay Göktürk - Muhammed Muttalip Yalçın

