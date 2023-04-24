Çorum'da düğünde kafasına maganda kurşunu isabet eden şahıs öldü

Olay, önceki gün Çorum'un Mecitözü ilçesi Alancık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki düğün törenine katılan Ozan Özşahin (36) havaya ateş açılmasının ardından aniden yere yığıldı. Özşahin'in başından kan aktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özşahin, hayatını kaybetti. Başına mermi isabet ettiği tespit edilen Özşahin'in cenazesi otopsi incelemesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri Özşahin'in ölümüne sebep olan şahsın belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Özşahin'in otopsi incelemesinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, Mecitözü ilçesine bağlı Çayan köyünde dün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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