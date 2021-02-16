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Çorum'da eğitime kar engeli

Çorum'da eğitime kar engeli
Çorum'da eğitime kar engeli

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Dodurga, Osmancık, İskilip, Boğazkale, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Mecitözü ve Laçin ilçelerimizin yüzyüze eğitime başlayan okullarında iki gün (16-17 Şubat 2021), Uğurludağ ilçemizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında bir gün (16 Şubat 2021) süre ile, il merkezimizde ise 15 Şubatta açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarımızın taşıma servisleri ile gelen öğrencileri için 16 ve 17 Şubat tarihlerinde iki gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Belirlenen sürelerde eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Belediyeden kar mesaisi

Çorum'da akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte belediye teyakkuza geçti. Çorum Belediyesi ulaşımda problem yaşanmaması için gece de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, gece geç saatlere kadar mesai yaparak çalışmaları yerinde inceledi.

Muhammed Muttalip Yalçın
 

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