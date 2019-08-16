Çorum'da ev yangını: 2 ölü

Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde Sait Kayakıran'a ait evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler kısa sürede evi sardı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi.

Yanan evin içine giren itfaiye ekipleri engelli hasta olan Teslime Kayakıran'ı evin salonunda, Sait Kayakıran'ı ise evin banyosunda hayatlarını kaybetmiş olarak buldu.

Sait ve Teslime Kayakıran çiftinin cansız bedenleri otopsi için cenaze nakil araçlarıyla morga kaldırılırken, yangının salonda bulunan sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yanan evde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Turan Ozan Acar