İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorum'da eve pompalı tüfekli saldırı

Çorum'da eve pompalı tüfekli saldırı
Çorum'da eve pompalı tüfekli saldırı

Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir ev kurşunladı.

Çorum’da eve pompalı tüfekli saldırı - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenyurt 2. Cadde'ye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Silah seslerini duyan ikamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay ile ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

Eray Uzun
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.