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Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale yolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Cuma Ö. yönetimindeki 07 VK 579 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Cuma Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Cuma Ö.'nün cenazesi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemesinin sonrasında Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Serkan Şansever
 

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