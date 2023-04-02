Çorum'da iki ayrı otomobilden birbirlerine ateş açtılar

Olay, Ulukavak Mahallesinde Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine iki ayrı otomobildeki kişi ya da kişiler birbirlerine ateş açıp olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma sırasında cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Eray Uzun

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