Çorum'da kaçak makaron sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl merkezinde iki şahsın kaçak makaron sigara üreterek sattığı bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların işyeri, depo ve araçlarında yapılan adli aramada çeşitli markalarda 508 bin 700 adet kaçak makaron sigara, 441 kilogram kaçak sarma sigaralık kıyılmış tütün, 4 adet çeşitli marka ve ebatlarda otomatik sigara sarma makinesi, Bin 500 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 2 adet çeşitli marka ve ebatlarda sigara basımında kullanılan hava kompresörü, 1 adet üzerinde marka ve ibare bulunmayan ruhsatsız tüfek ile 2 adet üzerinde marka ve ibare bulunmayan kurusıkı tabanca ele geçirildiler.

Bülent Özkaleli

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