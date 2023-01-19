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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip-Tosya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe istikametine seyir halinde olan O.C. yönetimindeki 37 AZ 165 plakalı otomobil Kanara mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan M.C. yaralanırken, yaralılar İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilal Arıcı

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