Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, İskilip-Tosya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe istikametine seyir halinde olan O.C. yönetimindeki 37 AZ 165 plakalı otomobil Kanara mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan M.C. yaralanırken, yaralılar İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilal Arıcı

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