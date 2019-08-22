Çorum'da kuduz paniği

Edinilen bilgilere göre Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyünde yaşayan Mithat Özkan adlı köylünün ineği rahatsızlandı.

Hayvan sahibi rahatsızlanan ineği için köye veteriner çağırdı. İnekte, kuduz şüphesi belirtileri üzerine itlaf edildi. İnekten alınan numune yapılan incelemeler sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından köye ekipler gönderildi. Köylülerin süt ve yoğurt gibi ihtiyaçlarını kuduz olan ineğin sahibinden aldıklarını belirtmeleri üzerine sağlık görevlileri, köyde yaşayanlarla birlikte ineğin rahatsızlandığı gün köye gelen 52 kişiye, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de Koyunağılı'nda bulunan hayvanların tamamına aşı yaptı.

Koyunağılı Köyü muhtarı Satılmış Gündoğar ise, ineğin kendi kendine kuduz olduğunu söyledi.

Hasta olan ineği tedavi ettirmek için köye veteriner çağırdıklarını hatırlatan Gündoğar, veterinerin yaptığı incelemenin ardından ineğin kuduz olduğunu söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdiklerini anlatan Gündoğar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen ekip, ineğin kafasını alarak götürdüğünü, hayvanın kuduz çıkması üzerine köyde yaşayan insanlar ve hayvanların yüzde 80'nine aşı yapıldığını açıkladı.

Aşı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gündoğar, “Dışarından gelen misafirlerle birlikte aşı yapılan sayısı 52 kişi kadar var. Hepsinin aşısı yapılıyor. Allaha şükür herhangi bir olumsuz bir şey yok. İnek nasıl kuduz oldu belirsiz. Köpek mi ısırdı, yabani hayvan mı ısırdı. Ne ısırdığı bilinmiyor. İnsanlarda herhangi bir şey yok. Bugün yine aradılar. Ellerinden gelen şeyi yapıyorlar. İneğin sütünden elde edilen ürünler köy halkına satılıyordu. Köy dışından ürün alanlara da gereken bilgilendirme ve aşı yapıldı” diye konuştu.

“Nasıl olduğunu anlamadık, ne olduğu belli değil”

Kuduz olan ineğin sahibi Mithat Özkan ise, sabah hayvanları kontrol ederken ineğin bağırtısını duyduğunu belirterek, “Oğluma ineğin durumunu söyledim. Oda komşumuzu çağırdı. Komşumuzda veterineri aradı. Veteriner ineğin kuduz olduğunu belirterek, yaklaşmamamızı istedi. Yapılan incelemede de kuduz vakası ortaya çıktı. Nasıl olduğunu, neden olduğunu bilmiyoruz. Neyin ne olduğu belli değil. Bir tane de köpeğimiz var. Oda gitti. Ne ölüsünü gördük ne canlısını nasıl olduğunu bilemedik” diye konuştu.

“İneğin kuduz olduğunun ortaya çıkması üzerine korktuk”

Köy sakinlerinden Satılmış Ünal da, arkadaşın ineklerinin rahatsız olduğunu söylemesi üzerine ahıra gittiklerini, ahıra girince ineğin bağırtısını duyunca şüphelendiğini açıkladı.

Aradıkları veterinerin ineğin kuduz olduğunu söylediğini anlatan Ünal, “Arkadaşım inanmadı başka bir veterineri daha aradı. Sonra İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ineğin kafasını keserek Ankara'ya götürdüler.İneğin kuduz çıkması üzerine köylüler olarak korktuk. Kendimden şüphelendim. Korktuk açıkçası. İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdik. Aşılarımızı olduk. Onlarda 2-3 ekip geldi. Köyün tamamına yakınına aşı yaptılar. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz.

Satılmış Şenel ise, inek sahibinden yoğurt ve süt alarak tükettiklerini belirterek, “Ama şimdi de aşımızı yaptırıyoruz. Korkacak bir şey yok. Bir belirti de yok. Sapa sağlam ayaktayız” ifadelerini kullandı.

O gün ineğin bağırdığını anlatan Ali Erkoçak ise, ineğin fotoğrafını çekip gönderiyorlar. Veteriner gelip kuduz diyorlar. Ancak çok bağırdı. Bundan 30 yıl önce falan yine böyle bir olay yaşanmıştı” şeklinde konuştu.

Muhammed Muttalip Yalçın - Tugay Göktürk

