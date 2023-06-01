Çorum'da sağanak hayatı felç etti, yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı

Kentte öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel sonucu bazı caddeler sular altında kaldı. Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri, otobüs durağı ve camilere sığındı. Sağanak yağış nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akşemseddin Caddesi'nde yoğun dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu ile kaplanan yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için iş makineleri ile tedbir alındı.

Yağmurun ardından Çorum Belediyesine çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı. Sokaklar ve caddelerden akan suların özellikle bodrum ve birinci katlardaki ev ve işyerlerine dolması nedeniyle birçok vatandaş mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi ve kurtarma çalışmalarına yetişmekte zorlanırken, ekiplere polisler de destek verdi. İtfaiye ekiplerinin su basan evlerde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Muhammed Muttalip Yalçın - Bülent Özkaleli

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