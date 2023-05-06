Çorum'da seyir halindeki araç kurşunlandı

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy 37. Sokak'ta seyir halinde olan 19 CY 485 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfek ile ateş açıldı. Olayın şokuyla kaçan sürücü Sülüklüevler 38. Sokak üzerine gelerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri kurşunlama olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eray Uzun

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