Çorum'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan, Sefa D. idaresindeki 06 JL 291 plakalı otomobilin motor kısmında meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Eray Uzun

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