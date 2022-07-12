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Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi

Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi
Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş açan şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Olay, Bahar caddesinde meydana geldi. İddialara göre, S.D adlı şahıs, telefonda husumetlileri ile tartıştı. Elinde tüfekle sokağa çıkan S.D bağırmaya devam edince vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sivil polis aracını husumetlilerinin aracı zanneden şahıs polis otosuna ateş etti.

Bunun üzerine karşılık veren polis ekipleri şahsi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

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