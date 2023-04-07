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Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Mimarsinan 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adilcan E. ile Serkan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan B. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Adilcan E.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesleri üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adilcan E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren Serkan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eray Uzun
 

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