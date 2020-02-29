İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da şüpheli şahsın sonuçları negatif çıktı

Çorum'da şüpheli şahsın sonuçları negatif çıktı
Çorum'da şüpheli şahsın sonuçları negatif çıktı

Çorum’da koronavirüs şüphesiyle hastanede gözetim altına alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Valilikten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, koronavirüs vakası görüldüğüne dair basında yer alan bazı haberlerle ilgili kamuoyununu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "S.A. isimli hastamız 27 Şubat 2020 günü saat 17:00 sularında boğaz ağrısı şikayeti ile T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuştur.

Daha önce Koronavirüs vakası olan bir ülkeye seyahatte bulunduğu öğrenilmiş; yapılan acil tetkikler neticesinde yakın takip ve tedbir amacı ile hastaneye yatırılarak tedavisine karar verilmiştir. Hastadan alınan 2019nCoV-PCR testi negatif (hastalığa rastlanılmamış) gelmiş, dolayısıyla hastanın taburcu edilmesine karar verilmiştir. İlimizde endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastamıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tüm Çorumlulara hastalıktan azade, sağlık ve sıhhatli günler dileriz".

Muhammed Muttalip Yalçın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.