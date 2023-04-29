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Çorum'da tır ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'da tır ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Çorum'da tır ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 19 ADM 853 plakalı otomobil ile, 16 BKN 35 plakalı tır Koparan mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan Sıtkı C. O. Mehmet A. ve İbrahim P. yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Sungurlu-Çorum karayolu bir süre trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Serkan Şansever

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