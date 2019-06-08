İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde karpuz tarlasına çalışmak için giden köylülerin bulunduğu traktör virajı alamayarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde S.S. (69), R.S. (64), ve M.Ş. (48) karpuz tarlasında çalışmak üzere M.S. yönetimindeki 19 HD 429 plakalı traktöre binerek yola çıktı. Bir müddet sonra traktör seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi. 

Kazada sürücü M.S. ile R.S. ve M.Ş. yaralandı. S.S. ise olay anında traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın duyulması üzerine olay yerine Kargı, Hacıhamza ve Osmancık'tan çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Turan Ozan Acar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.