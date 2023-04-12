İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorum'da yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'da yangında ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'da yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde açık olarak bulunan elektrik kablolarının yağmur yağışı nedeniyle şasi yapması sonucu yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, ikamet sahiplerinin yangın sırasında evde olmayışı olası bir faciayı önledi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Eray Uzun
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.