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Çorum'da yol verme tartışmasında kan aktı

Çorum'da yol verme tartışmasında kan aktı
Çorum'da yol verme tartışmasında kan aktı

Çorum’da yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Çorum'da yol verme tartışmasında kan aktı - Tıkla İzle

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasanpaşa 3. Sokak üzerinde Emirhan S. ve Ali S. ile Yasin G. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan S. ve Ali S.'nin içerisinde olduğu otomobilden Yasin G. idaresindeki otomobile pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Açılan ateş sonucu kafasına ve bacağına saçma isabet eden Yasin G. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerinin ardından, silahla yaralama olayını gerçekleştiren Ali S. Ve Emirhan S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eray Uzun
 

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