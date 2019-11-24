İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'daki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Çorum'daki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Çorum'daki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Çorum’da hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonu meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere Nevzat Yokuş yönetimindeki 06 BA 280 plakalı hafif ticari araç ile Sadık B. yönetimindeki 19 FA 755 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç hurdaya dönerken, minibüs devrildi. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Nevzat Yokuş ile araçta bulunan Hacer Cantürk kızları Nisa (20) ve Esra Cantürk (18) olduğu öğrenilirken Ayşe Yokuş ile minibüste bulunan Yeter, Sadık ve Yusuf Arslan ise yaralandı.
Tugay Göktürk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.