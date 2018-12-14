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Çorum'daki okullara kar tatili! (Çorum'da okullar tatil mi?) 14 Aralık Çorum'da okullar tatil Mİ?

Çorum'daki okullara kar tatili! (Çorum'da okullar tatil mi?) 14 Aralık Çorum'da okullar tatil Mİ?
Çorum'daki okullara kar tatili! (Çorum'da okullar tatil mi?) 14 Aralık Çorum'da okullar tatil Mİ?

Çorum'da kar yağışı sert başladı. Çorum'da13 Aralık'ta okullar tüm illerde tatil oldu. Peki Çorum'da bugün yani 14 Aralık cuma günü okullar tatil olur mu? İşte detaylar...

Çorum'da 14 aralıkta okullar tatil mi? Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verilmişti. Bugün ise yani 14 aralıkta tüm gözler Çorum Valiliği'ni bekledi. Ancak bugün için resmi tatil açıklaması yapılmadı

Valilik 13 aralık resmi tatili şöyle duyurmuştu:

"Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir... Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır"  

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